В Министерстве здравоохранения предполагают, что первой выйти из "красной" зоны карантина сможет Луганская область. В целом в список самых жестких карантинных ограничений добавлять новые регионы не собираются.

Об этом сообщает глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга в Верховной Раде.

"В ближайшее время в "красных" зонах пока стабильно, у нас пошла тенденция на снижения заболеваемости (коронавирусом - ред.), не думаю, что уже будут добавляться "красные" зоны. Но первым может выйти (с красного уровня эпидопасности - ред.) Луганская область, она достигла индикаторов, которые предусматривают вывод из красного уровня”, - рассказал Ляшко.

Ранее писали, известный украинский врач Евгений Комаровский предлагает платить деньги пенсионерам взамен на вакцинацию от коронавируса. По его словам, властям важно ускорить темпы вакцинации и вкладывать деньги в помощь населению в условиях коронакризиса.

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