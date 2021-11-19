В пятницу, 19 ноября, адвокат пострадавших в смертельном ДТП в Харькове Игорь Черняк сообщил о том, что 16-летний водитель "Инфинити" Николай Харьковский признал вину в совершении аварии.

Вполне ожидаемое развитие событий с учетом того, какой объем доказательств собран следствием.

Отметим, что до этого Николай сообщал, что якобы не помнил, кто был за рулем в момент аварии, а родственники пострадавших говорили, что в случае гибели одного из пассажиров, вину могут "спихнуть" на него, купив показания других участников.

Тем не менее, доказать, что за рулем кто-то другой было бы практически нереально, учитывая, что сегодня адвокаты сообщили, что экспертиза показала совпадение ДНК с подушки безопасности водителя "Инфинити" с ДНК Николая Харьковского.

Иная экспертиза подтвердила, что автомобиль был исправным на момент ДТП.

По словам Игоря Черняка, ответственность за совершенное преступление должен понести не только Николай, но и его родители. Сторона потерпевших будет добиваться правосудия, и позиция их в этом вопросе неизменна.

Ранее мы писали, что водителю, который вечером 11 ноября сбил на переходе двух подростков в Харькове, сообщено о подозрении. Его объявили за управление автомобилем в состоянии опьянения, о подозрении 34-летнему водителю сообщено при руководстве Харьковской областной прокуратуры.

Кроме того, прокуратура обжалует решение Киевского районного суда Харьков о мере пресечения водителю, который вечером 11 ноября сбил двух подростков на проспекте Науки. Его отправили в СИЗО с возможностью выйти под залог,

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