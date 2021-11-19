Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний "мажор" признал вину [ Редактировать ]
В пятницу, 19 ноября, адвокат пострадавших в смертельном ДТП в Харькове Игорь Черняк сообщил о том, что 16-летний водитель "Инфинити" Николай Харьковский признал вину в совершении аварии.
Вполне ожидаемое развитие событий с учетом того, какой объем доказательств собран следствием.
Отметим, что до этого Николай сообщал, что якобы не помнил, кто был за рулем в момент аварии, а родственники пострадавших говорили, что в случае гибели одного из пассажиров, вину могут "спихнуть" на него, купив показания других участников.
Тем не менее, доказать, что за рулем кто-то другой было бы практически нереально, учитывая, что сегодня адвокаты сообщили, что экспертиза показала совпадение ДНК с подушки безопасности водителя "Инфинити" с ДНК Николая Харьковского.
Иная экспертиза подтвердила, что автомобиль был исправным на момент ДТП.
По словам Игоря Черняка, ответственность за совершенное преступление должен понести не только Николай, но и его родители. Сторона потерпевших будет добиваться правосудия, и позиция их в этом вопросе неизменна.
Ранее мы писали, что водителю, который вечером 11 ноября сбил на переходе двух подростков в Харькове, сообщено о подозрении. Его объявили за управление автомобилем в состоянии опьянения, о подозрении 34-летнему водителю сообщено при руководстве Харьковской областной прокуратуры.
Кроме того, прокуратура обжалует решение Киевского районного суда Харьков о мере пресечения водителю, который вечером 11 ноября сбил двух подростков на проспекте Науки. Его отправили в СИЗО с возможностью выйти под залог,
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
20-летний парень пробыл там 21 день
Во вторник утром, 9 ноября, в Киеве, на проспекте Науки, возле дома №33 произошло ДТП
У Николая Харьковского, который фигурирует в деле о ДТП в Харькове, принудительно соберут кровь
Пожилая женщина упала посреди магазина, а продавщица даже не отреагировала на проблему и полностью ее проигнорировала
Сама она продолжает находиться за границей