Водителю, который вечером 11 ноября сбил на переходе двух подростков в Харькове, сообщено о подозрении. Его объявили за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Отмечается, что о подозрении 34-летнему водителю сообщено при руководстве Харьковской областной прокуратуры. Мужчине его объявили по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения).

Водителю грозит от 3 до 8 лет лишения свободы, а также запрет на управление транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.

Как отметили в прокуратуре, медицинская экспертиза установила, что водитель в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.

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Кроме того, Водитель Toyota Land Cruiser, который в Харькове сбил двух детей на пешеходном переходе, мог быть под действием наркотиков. Сейчас его отправили на сдачу соответствующего теста. Водитель ранее привлекался к ответственности по статье 309 за незаконное производство или хранение наркотиков, однако до суда дело не дошло.

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