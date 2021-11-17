В Харькове из больницы выписали одного из пострадавших в жутком ДТП с 16-летним "мажором". 20-летний парень пробыл там 21 день, на его лечение родители потратили более 7 тысяч долларов (почти 200 тысяч гривен). Об этом сообщает издание Newsroom.

В момент аварии парень находился на заднем сидении Infinity. В ДТП он получил серьезные травмы, его госпитализировали в городскую больницу скорой и неотложной помощи. Там 20-летний пострадавший провел 21 день, рассказала изданию его сестра.

Мишу вчера выписали, он находится дома. Чувствует себя лучше, однако ему предстоит еще реабилитация. Во время выписки мы узнали, что у него останавливалось сердце.

На лечение парня его семья потратила более 7 тысяч долларов. Однако родственники опасаются, что виновник ДТП не будет возмещать все эти траты. Все дело в том, что эти деньги семья отдавала неофициально. В больнице не выдавали чеки, потому отсудить компенсацию едва ли получиться.

Сестра также рассказала, что в больницу к парню приходили следователи. Однако ни он, ни другой пострадавший, который также был госпитализирован после ДТП, ничего не помнят о той жуткой аварии. Телефон 20-летнего парня пропал на месте инцидента, гаджет так и не удалось найти.

Ранее мы писали, что водителю, который вечером 11 ноября сбил на переходе двух подростков в Харькове, сообщено о подозрении. Его объявили за управление автомобилем в состоянии опьянения, о подозрении 34-летнему водителю сообщено при руководстве Харьковской областной прокуратуры.

Кроме того, прокуратура обжалует решение Киевского районного суда Харьков о мере пресечения водителю, который вечером 11 ноября сбил двух подростков на проспекте Науки. Его отправили в СИЗО с возможностью выйти под залог,

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