В Закарпатской области впервые за последние три года к тюремному заключению приговорили судью-взяточника. Об этом сообщает Управление СБУ в Закарпатской области.

В 2019 году сотрудники СБУ совместно с НАБУ задержали судью Раховского районного суда во время получения взятки. Продажный служитель Фемиды требовал 10 тыс. грн за то, чтобы рассмотреть дело о взыскании долга в пользу заявителя. Кроме того, задокументирована попытка судьи за взятки повлиять на своего коллегу для получения еще одного "правильного" решения.

Высший антикоррупционный суд признал должностное лицо виновным в совершении преступлений:

по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в начале сентября 2021 года бывшего главу Козовского районного суда Тернопольской области, уличенного в получении взятки, приговорили к шести годам лишения свободы. В начале июня шесть лет тюрьмы получил судья Броварского горрайонного суда за взятку в размере тысячу евро.