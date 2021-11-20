На Закарпатье впервые за три года посадили судью-взяточника [ Редактировать ]
Источник: СБУ
В Закарпатской области впервые за последние три года к тюремному заключению приговорили судью-взяточника. Об этом сообщает Управление СБУ в Закарпатской области.
В 2019 году сотрудники СБУ совместно с НАБУ задержали судью Раховского районного суда во время получения взятки. Продажный служитель Фемиды требовал 10 тыс. грн за то, чтобы рассмотреть дело о взыскании долга в пользу заявителя. Кроме того, задокументирована попытка судьи за взятки повлиять на своего коллегу для получения еще одного "правильного" решения.
Высший антикоррупционный суд признал должностное лицо виновным в совершении преступлений:
- по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);
- ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что в начале сентября 2021 года бывшего главу Козовского районного суда Тернопольской области, уличенного в получении взятки, приговорили к шести годам лишения свободы. В начале июня шесть лет тюрьмы получил судья Броварского горрайонного суда за взятку в размере тысячу евро.
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