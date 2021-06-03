Судья Броварского горрайонного суда, которая получила взятку, размером в 1 тысячу евро, получила 6 лет тюремного заключения. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Служительница Фемиды совершила преступление еще в 2017 году. С помощью неправомерной выгоды женщина должна была принять решение о возврате имущества в рамках административного дела.

По приговору суда для судьи назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего ей автомобиля и земельного участка и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением правосудия, сроком на три года.

Отмечается, что приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения.

Читайте также, на взятке погорела судья Хозяйственного суда Сумской области. Женщина пыталась получить неправомерную выгоду в размере четырех тысяч долларов. Сейчас решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 368 УК Украины.

Кроме того, заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации и его сообщника задержали при получении взятки в размере $160 тыс. за "помощь" в приватизации гостиничного комплекса. Он расположен на берегу Десны в Новгород-Северском,его стартовая цена составляет более 26 млн грн без НДС.

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