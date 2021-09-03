Экс-глава Козовского районного суда Тернопольской области, уличенный в получении взятки, был приговорен к 6 годам лишения свободы Высшим антикоррупционным судом. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сотрудник Фемиды получил неправомерную выгоду в размере 2 тысяч долларов за отказ в удовлетворении представления уголовно-исполнительной инспекции об отмене ее освобождения от наказания с испытанием.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила приговор бывшему главе Козовского райсуда Тернопольской области и адвокату, уличенным в получении $2 тыс. неправомерной выгоды за вынесение решения в пользу третьего лица об отказе в удовлетворении представления уголовно-исполнительной инспекции об отмене ее освобождения от наказания с испытанием.

Отмечается, что помимо приговора, судья дополнительно не сможет занимать должности в течение 3 лет с конфискацией имущества. При этом адвокат получил 5 лет лишения свободы с запретом заниматься своей деятельностью на 2 года.

Читайте также, судья Броварского горрайонного суда, которая получила взятку, размером в 1 тысячу евро, получила 6 лет тюремного заключения. С помощью неправомерной выгоды женщина должна была принять решение о возврате имущества в рамках административного дела.

Кроме того, замглавы Харьковского облсовета и его сообщник попались на миллионной взятке. Взятку передавали частями, после получения последнего транша в 350 тысяч гривен участников коррупционного преступления разоблачили.

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