Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех граждан Украины с большим государственным праздником - Днем Достоинства и Свободы. Видеообращение опубликовала пресс-служба главы государства.

По словам Зеленского, для украинцев достоинство - это праздник, а 21 ноября является днем, который характеризует граждан Украины.

Мы отмечаем сегодня День Достоинства и Свободы. Праздник, который показывает, что для нас достоинство и свобода это - праздник. Это наш воздух. Нет. Это не звучит слишком громко. Когда кто-то решает перекрыть нам воздух - тогда бывает слишком громко. Когда власть не слышит свой народ – тогда бывает слишком громко.

Отмечается, что украинцы свободны и за свободу заплатили большую цену. В Украине никогда не простят всех, кто лишил жизни и хотел лишить свободы. Но главное – что это никому не удалось и никогда не удастся.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем защитников и защитниц Украины. Президент поблагодарил жителей страны за добросовестное выполнение воинского, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование.

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