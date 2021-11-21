На Майдані Незалежності вшанували пам'ять героїв Небесної сотні [ Редактировать ]
Источник: Ян Доброносов
У неділю, 21 листопада, Україна відзначала День гідності та Свободи. Ввечері на Майдані Незалежності зібралися кілька сотень людей. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів кореспондент Олександр Васильченко.
Восьмий рік поспіль на центральній площі української столиці відбуваються вшанувальні заходи. Цьогоріч біля стели встановили монітори, на яких демонструють кадри тих драматичних подій. пам'ять
Вже з Майдану люди йдуть на Алею героїв Небесної сотні, де біля фотографій загиблих активістів, кладуть квіти і запалюють лампадки. Присутні тут і ті, хто пройшов крізь горнило тих подій. З лампадками і квітами люди йшли цілий день і до Меморіальної стели героїв Небесної сотні.
Загалом ситуація на Майдані Незалежності спокійна. За порядком стежать кілька сотень правоохоронців. Центральні вулиці, зокрема і Хрещатик, не перекривали.
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