Ми отримали ще одне підтвердження повної і непорушної підтримки України в цій непростій ситуації.

Зброя для Києва. Чим Сполучені Штати можуть допомогти Україні - обговорювали наприкінці цього тижня у Вашингтоні. Нового міністра оборони - Олексія Резнікова (для нього це перший закордонний візит в новому статусі) приймав американський колега, генерал Остін. І головні теми дві - це, власне, те, про що преса останнім часом постійно пише: концентрація на наших кордонах російської техніки та зброї, і розширення безпекової допомоги для України.

Отже, чим саме Америка може нам допомогти? І про що просить Київ? Дмитро Анопченко зібрав усю інформацію - і неформальні розмови в кулуарах, і офіційні заяви.

Америка занепокоєна. Різні люди на різних рівнях - від перших осіб Пентагону до військових експертів озвучують один і той самий сигнал. Вони поки що не мають чіткого розуміння - що відбувається, але всіх насторожують останні події. І штучно створена міграційна криза на кордонах ЄС, і скупчення російської техніки на межі з Україною, і розвіддані…

Обговорити все це до Вашингтона і прибув новий очільник українського Міноборони. І ми отримали ще одне підтвердження повної і непорушної підтримки України в цій непростій ситуації.

І те, як швидко урядовця тут прийняли (лише через два тижні після призначення); і те, що перемови з Ллойдом Остіном тривали більше ніж дві з половиною години замість запланованої години… Це, звісно ж, демонструє пріоритети чинної адміністрації, але як зробити, щоб усе не обмежилося лише словами про "глибоке занепокоєння"?

Напрямків кілька - розповідає міністр. Перший - Україна просить Штати активніше ділитися розвідданими.

Наші безпекові відомства і розвідка працюють у постійному контакті. І налагоджений взаємообмін відповідною інформацією.

І насамперед - детальною "картинкою" із супутників, яка дозволить спостерігати за прикордонними районами.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Це якраз скупчення озброєнь вздовж наших кордонів - для того, щоб нарощувати сигнал страху. Тактика дуже проста: проводяться навчання військові в одному чи іншому місті, звозиться техніка, озброєння, люди. Навчання завершуються, люди повертаються в місця постійної дислокації, а от техніка і озброєння залишаються.

Та ситуація - заплутана. Формування ударних угруповань було б першою ознакою, що готується напад, але їх нема. Як нема й інших сигналів: таких як розгортання додаткових систем протиповітряної оборони та активація резервних підрозділів. І головне - Росія не робить жодних спроб приховати пересування своїх сил.

Тож навіщо все це? Яким є план?

Паралельно набирає обертів "мігрантська криза".

Американська розвідка поки що не знайшла доказів безпосередньої причетності Москви, у Вашингтоні також відпрацьовується версія, що Лукашенко діє самостійно. Утім, це не так - переконаний глава вітчизняного Міноборони.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Це гібридна така схема - використання мігрантів відбувається проти країн НАТО, а саме - Литви та Польщі. Вони тестують по суті єдність Європейського союзу, єдність країн НАТО, загрожуючи цією міграційною кризою, а Україна тут якраз завжди є другим актором. Ця міграційна хвиля, вибачте, по суті використання живих нормальних людей як біологічної зброї.

За однією з версій, ця "мігрантська криза" - не просто чинник дестабілізації. Вона ще й може бути використана як "димова завіса", засіб відволікти увагу, якщо загострення на Донбасі таки станеться.

І щоб цього не допустити, спосіб лише один - максимально підвищити ціну такого нападу. Адміністрація Байдена прагне розробити чіткий план: він включатиме й нові санкції. Про "попереджувальний пакет" уже заговорили в Конгресі. Але тут є одне "але". Щоб санкції реально запрацювали, Штатам потрібно діяти спільно з європейцями; закриті переговори тривають, але єдності поки що немає.

І що США наразі може робити самостійно - так це постачати зброю.

І під час цього "американського візиту" Олексій Резніков передав особисто главі Пентагону новий український запит на безпекову допомогу. Документ - із грифом "таємно". Але, відповідаючи на моє запитання, міністр оборони каже про головний принцип.

Ключова ідея стосунків - не брати те, що нам просто готові дати, а отримувати те, що нам дійсно потрібно. А нам потрібно захистити повітря, і нам потрібно захистити море.

"Море" і "повітря" - це означає, що Україна проситиме додаткові патрульні кораблі і - це зараз новий напрямок - засоби протиповітряної оборони.

Дмитро Анопченко, кореспондент:

Річ у тім, що Конгрес щороку планує лише обсяг військової допомоги Україні (наприклад, цьогоріч це 250 мільйонів доларів) - і максимум - зазначає, що "ці гроші можна витратити й на летальну зброю". А далі Україна разом із Пентагоном погоджує, що за ці кошти можна купити.

І щороку потреби змінювалися. Спершу це були "Джавеліни".

Далі був етап апгрейду систем зв'язку для українського війська на лінії розмежування на Донбасі. Щоб уникнути прослуховування противником, усі комунікації базуються на технологіях, які передали США.

Далі пріоритетом став захист Чорного моря. І після цього "пробили" поставки спочатку патрульних катерів класу Island. (Минулого тижня з Балтимора саме відрядили до Одеси ще два таких судна).

А тепер в "українському запиті" - швидкісні кораблі класу Mark VI - це ще сучасніші судна, які дадуть можливість не лише патрулювати акваторію, а й захищати портову інфраструктуру.

За даними джерел у дипломатичних колах, перші кораблі типу "Марк" Київ має отримати наступного року. Шість таких суден США вже проплатили, ще два Україна має намір придбати власним коштом. А загалом говорять про необхідність для України мати до двадцяти таких кораблів.

Ну, а щодо неба… Українські урядовці уникають коментарів. Але в американських владних структурах точаться розмови, що Київ прагне отримати знамениті системи "Patriot" - американські ракетно-зенітні комплекси.

Джерела у Дерджепі повідомили мені, що перший запит на купівлю трьох комплексів вартістю 750 мільйонів доларів кожен Київ надсилав ще 18-го року... Тоді у праві купити три такі комплекси по 750 мільйонів доларів кожен - відмовили; зараз, враховуючи ситуацію, Білий дім може дати "зелене світло".

А в американців є зустрічна умова - прискорення реформ в Україні й боротьба з корупцією (якщо йдеться про армію, то у військових закупівлях). І це завдання новий міністр оборони, зізнається, пообіцяв взяти під особистий контроль.