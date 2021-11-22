Франция обеспокоена наращиванием российских войск вдоль границы Украины. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил Россию о тяжелых последствиях, пишет Bloomberg.

США уже предупредили Европу о том, что Россия может планировать вторжение в Украину - учитывая наращивание войск и вооружений вдоль границы. Вместе с тем, по мнению Ле Дриана, важно найти "способ работать вместе", притом что авторитарные склонности Владимира Путина все больше проявляются в последние месяцы.

"Любое нарушение границы, любое вторжение приведет к крайне тяжелым последствиям", - сказал Ле Дриан.

Кроме того, по словам главы МИД Франции, Россия должна использовать свое влияние для решения миграционного кризиса в Беларуси.

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В начале ноября влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Параллельно Москву посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. По данным CNN, президент США Джо Байден отправил его в Россию, чтобы предупредить Кремль от вторжения в Украину.