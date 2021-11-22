Франция резко обратилась к России из-за Украины [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Франция обеспокоена наращиванием российских войск вдоль границы Украины. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил Россию о тяжелых последствиях, пишет Bloomberg.
США уже предупредили Европу о том, что Россия может планировать вторжение в Украину - учитывая наращивание войск и вооружений вдоль границы. Вместе с тем, по мнению Ле Дриана, важно найти "способ работать вместе", притом что авторитарные склонности Владимира Путина все больше проявляются в последние месяцы.
"Любое нарушение границы, любое вторжение приведет к крайне тяжелым последствиям", - сказал Ле Дриан.
Кроме того, по словам главы МИД Франции, Россия должна использовать свое влияние для решения миграционного кризиса в Беларуси.
В начале ноября влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Параллельно Москву посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. По данным CNN, президент США Джо Байден отправил его в Россию, чтобы предупредить Кремль от вторжения в Украину.
по теме
Франция и Германия обещают демотивировать Россию от полномасштабной войны против Украины
Россия стягивает войска к украинским границам, чтобы "максимально обострить ситуацию с безопасностью в регионе для поднятия ставок за столом предстоящих переговоров". Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов
Ситуация на границе Украины и России остается напряженной из-за перемещения большого количества российских войск
Инициатива сенатора Роберта Менендеса предполагает меры в отношении российских должностных лиц, "Северного потока - 2", основных финансовых институтов, суверенного долга
Соединенные Штаты Америки обеспокоены продолжением наращивания российских войск рядом с границей Украины