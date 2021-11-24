Смертность от коронавируса вдвое выше официальной - НАН [ Редактировать ]
В Национальной академии наук Украины заявили о том, что реальная смертность от коронавируса в Украине более чем вдвое выше официальных показателей.
По официальным данным на 24 ноября от коронавируса в Украине умерли 82913 человек.
Предварительный анализ избыточной смертности показал, что общая смертность по причинам, связанным с COVID-19, в течение всего периода эпидемии в Украине в 2,15 раза превышает зарегистрированную смертность от COVID-19.
Летальность от коронавируса в последнее врем осталась близка к 3% (2,7% по неполным данным 4-5-недельной давности и 3,2% по оперативной оценке), однако госпитальная летальность выросла до нового максимума – 21%.
В сентябре, по информации академии, смертность по всем причинам превышала средний уровень 2015-2019 годов.
Также ученые констатировали, что Украина прошла пик волны пандемии. По их данным, в последние две недели эпидемия спадала по всем показателям, в частности по числу летальных случаев.
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Кроме того, глава представительства Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт сделал заявление о таблетках от коронавируса, которые представила компания Merck. По его словам, таблетки - это не альтернатива вакцинам от COVID-19.
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