Глава представительства Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт сделал заявление о таблетках от коронавируса, которые представила компания Merck. По его словам, таблетки - это не альтернатива вакцинам от COVID-19.

Как пояснил Хабихт, вакцинация от коронавируса, прежде всего, защищает от попадания больного COVID-19 в больницу.

"Это не альтернатива. Это дополнительный инструмент. Вакцинация помогает снизить риски попасть в больницу и реанимацию. Больницы сейчас переполнены. Вы можете себе представить ситуацию, когда у нас много лекарств, но койки все еще заполнены. Это не то, что поможет нам преодолеть пандемию", - сказал он.

Читайте также, в Украину в ближайшее время доставят "инновационные лекарства" против COVID-19. Украина получит 20 тыс. флаконов препарата "Бамланивимаб" (Bamlanivimab) и 40 тыс. флаконов препарата "Етесевимаб" (Etesevimab).

Кроме того, американские ученые из Медицинской школы Сан-Диего Калифорнийского университета назвали группу препаратов, которые помогут людям с тяжелым течением COVID-19. Ученые уже давно изучали их действие против коронавируса.

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