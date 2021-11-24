Новым канцлером Германии станет председатель Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Процедура его избрания состоится примерно через две недели, самое позднее - 8 декабря. Канцлер был избран после того, как три немецких партии - СДПГ, "Свободные демократы" и "Зеленые" договорились о создании коалиции.

Сопредседатель "Зеленых" Анналена Бербок станет министром иностранных дел Германии.

Глава "Свободных демократов" Кристиан Линднер станет новым министром финансов.

Министерство юстиции возглавит "Свободный демократ" Марко Бушманн.

Олаф Шольц (посредине) и члены новой коалиции

СДПГ выступает за реализацию проекта "Северный поток - 2", а "Зеленые" и "Свободные демократы" наоборот - высказывались против строительства.

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63-летний Олаф Шольц последние три года занимал пост вице-канцлера и министра финансов в правительстве Ангелы Меркель.

Ангела Меркель занимает пост канцлера ФРГ с 2005 года - 16 лет. Ранее она призывала немцев поддержать на выборах блок ХДС/ХСС и его лидера Армина Лашета.

Блок ХДС/ХСС, который представляет Ангела Меркель, впервые с 2005 года не вошел в правящую коалицию.

Меркель призывала немцев поддержать на выборах блок ХДС/ХСС и его лидера Армина Лашета. Его репутацию подмочила неприятная история, которая случилась в июле, когда на Германию обрушились беспрецедентные наводнения. Во время встречи чиновников с пострадавшими от стихии людьми журналисты засняли, как Армин Лашет шутит и смеется в компании мужчин.