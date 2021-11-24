Кто сменит Меркель на посту канцлера Германии [ Редактировать ]
Спустя два месяца после парламентских выборов в Германии завершились коалиционные переговоры о новом правительстве. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно коалиционному соглашению, многолетнего канцлера Ангелу Меркель сменит лидер Социал-Демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц.
Коалиция социал-демократов, "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП) представит свое соглашение сегодня во второй половине дня. О распределении министерств и о том, что Шольц возглавит правительство, объявят в 16:00 по киевскому времени на пресс-конференции в Берлине.
После почти двух месяцев интенсивных переговоров левоцентристские социал-демократы Шольца заявили, что представят свое соглашение с зелеными и свободными демократами, выступающими за бизнес, в среду. Подробности коалиционного соглашения будут опубликованы позже, когда Шольц и лидеры двух других партий проведут пресс-конференцию в 15:00 в столице Германии.
Ранее Меркель сделала заявление об отношениях с Россией.
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