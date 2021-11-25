В четверг, 25 ноября, Дания на фоне роста числа случаев заболевания коронавирусом вводит бустерную прививку от COVID-19 всем старше 18 лет. Об этом сообщает Associated Press.

Заместитель главы правительственного агентства Хелене Пробст сказала, что ревакцинация предлагается с одинаковым интервалом всем гражданам старше 18 лет.

Органы здравоохранения страны заявляют, что число случаев заболевания и госпитализаций растет быстрее, чем ожидалось.

Когда мы видим, что пандемия разгорается прямо сейчас, это в первую очередь связано с переходом от лета к осени и зиме, и в то же время у нас открытое общество с небольшими ограничениями. В сочетании с тем, что действие вакцин со временем снижается, можно ожидать, что инфекция будет усиливаться.

В Дании, которая уже предлагает ревакцинацию пожилым людям и уязвимым слоям населения, третья вакцинация теперь будет предлагаться людям через шесть месяцев после второй прививки. Вакцинация является добровольной.

По официальным данным, 88,4% жителей Дании сделали первую прививку, а 86,4% - вторую.

Читайте также, что гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус осудил широкое применение бустерных доз и прививание детей от коронавируса. Он подчеркнул, что в странах с низкими доходами люди все еще ждут первый укол вакцины.

Кроме того, в Турции вводят прививку третьей дозой вакцины от коронавируса. Речь идет о тех, кто уже прошел иммунизацию двумя дозами Pfizer, 59% населения страны уже получили две дозы вакцины, добавив, что этот показатель должен быть выше 70% для достижения коллективного иммунитета.

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