В Турции вводят прививку третьей дозой вакцины от коронавируса. Речь идет о тех, кто уже прошел иммунизацию двумя дозами Pfizer. Об этом сообщает министр Турции Фахреттин Коджа.

По его словам, ревакцинация сначала начнется сегодня для людей пожилого возраста, с хроническими заболеваниями, медицинских работников и тех, кто работает на других "высокорисковых должностях".

Министр отметил, что 59% населения страны уже получили две дозы вакцины, добавив, что этот показатель должен быть выше 70% для достижения коллективного иммунитета.

Указано, что Турция уже ввела третью дозу более чем 11,2 млн человек, которые получили две дозы вакцины Sinovac, из-за возможного снижения эффективности препарата.

Известно, что ежедневное количество инфицированных в Турции с середины сентября составляет около 30 тысяч человек, в то время, как ежедневное количество погибших достигло пика в 290 в сентябре, как и ранее, превышает 200.

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Кроме того, в Украину отправили груз в виде 2 миллионов 930 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, в рамках глобальной инициативы COVAX. Столь серьезный "транш" вакцин придет в страну для обеспечения возрастания спроса на иммунизацию от коронавируса.

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