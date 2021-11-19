На территории Соединенных Штатов Америки было принято решение одобрить третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna для лиц старше 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Решение прияли в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Таким образом, бустерная доза препарата полагается тем американцам, которые прошли иммунизацию от COVID-19 одним из одобренных ВОЗ препаратов.

Это разрешение на использование в экстренных случаях пришло в тот критический момент, когда мы вступаем в зимние месяцы и сталкиваемся с ростом числа случаев COVID-19 и госпитализаций по всей стране.

Отмечается, что третью дозу Moderna нужно вводить как минимум через шесть месяцев после первичной вакцинации от COVID-19.

Читайте также, что гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус осудил широкое применение бустерных доз и прививание детей от коронавируса. Он подчеркнул, что в странах с низкими доходами люди все еще ждут первый укол вакцины.

Кроме того, в Турции вводят прививку третьей дозой вакцины от коронавируса. Речь идет о тех, кто уже прошел иммунизацию двумя дозами Pfizer, 59% населения страны уже получили две дозы вакцины, добавив, что этот показатель должен быть выше 70% для достижения коллективного иммунитета.

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