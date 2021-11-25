На территории Германии зафиксирован сильный скачок смертности от коронаирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Института Роберта Коха.

Таким образом, за минувшие 24 часа в стране подтвердили 75 961 случай COVID-19 - таких показателей в стране не было за все время пандемии. Инцидентность коронавируса за последние семь дней достигла 419,7 на 100 тысяч населения.

Отмечается, что за минувшие сутки от инфекции скончался 351 человек. При этом всего за период эпидемии в стране от инфекции умерли более 100 тысяч граждан. Известно, что всего с начала пандемии в Германии выявили 5573756 случаев инфицирования коронавирусом.

Читайте также, Дания на фоне роста числа случаев заболевания коронавирусом вводит бустерную прививку от COVID-19 всем старше 18 лет. Органы здравоохранения страны заявляют, что число случаев заболевания и госпитализаций растет быстрее, чем ожидалось.

Кроме того, Нидерланды начали перевозку пациентов с коронавирусом в Германию. Это делается с елью ослабить давление на медучреждения. Больницы всеми силами пытаются справиться со всплеском случаев заболевания коронавирусом.

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