Одужали - майже 30 тисяч людей.

Пік смертності від COVID-19 в Україні вже позаду. Такі дані наводить Національна академія наук. Учені вважають, що період найвищої смертності припав на 8 - 12 листопада і надалі рівень захворюваності не зростатиме.

За останні два тижні всі показники пішли на спад. Напередодні, нагадаю, зафіксували 14 тисяч 325 нових випадків коронавірусу. 595 пацієнтів померли.

Одужали - майже 30 тисяч людей.