Пік смертності від коронавірусу вже минув - НАН [ Редактировать ]
Пік смертності від COVID-19 в Україні вже позаду. Такі дані наводить Національна академія наук. Учені вважають, що період найвищої смертності припав на 8 - 12 листопада і надалі рівень захворюваності не зростатиме.
За останні два тижні всі показники пішли на спад. Напередодні, нагадаю, зафіксували 14 тисяч 325 нових випадків коронавірусу. 595 пацієнтів померли.
Одужали - майже 30 тисяч людей.
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Кількість нових випадків у країні щодня зростає. При цьому урядові плани щодо нових обмежень спричинили запеклі протести.
Пік смертності від COVID-19 в Україні вже пройдено. Такі дані наводить Національна академія наук. Вчені вважають, що пік летальних випадків був із восьмого до 12 листопада.
Найбільше інфікувань у Києві, на Полтавщині та Донеччині - звітують у міністерстві охорони здоров'я.
Зокрема, в організації зазначили, що число померлих від Ковіду - до березня 2022 року - в Європі перевищить два мільйони.
Вчені вважають, що пік летальних випадків був із восьмого до 12 листопада. Надалі поширення захворюваності коронавірусом буде зменшуватись.