В четверг утром, 25 ноября, на шахте Листвяжная в Кузбассе произошла авария, в результате взрыва метана погибли 52 человека - 46 горняков и шесть спасателей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Предположительно, люди погибли еще днем из-за нехватки кислорода.

По факту гибели шахтеров задержаны директор Листвяжной, его заместитель и начальник четвертого участка, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Спасательную операцию приостановили до утра из-за высокого уровня газа в шахте.

Напомним, сначала стало известно о гибели троих спасателей. Им не хватило кислорода в баллонах.

Также мы писали о том, как 31 июля произошел взрыв на шахте "Покровское" в Донецкой области. Погибли шестеро горняков.

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