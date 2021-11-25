Взрыв на шахте в России: погибли 52 человека [ Редактировать ]
В четверг утром, 25 ноября, на шахте Листвяжная в Кузбассе произошла авария, в результате взрыва метана погибли 52 человека - 46 горняков и шесть спасателей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Предположительно, люди погибли еще днем из-за нехватки кислорода.
По факту гибели шахтеров задержаны директор Листвяжной, его заместитель и начальник четвертого участка, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
Спасательную операцию приостановили до утра из-за высокого уровня газа в шахте.
Напомним, сначала стало известно о гибели троих спасателей. Им не хватило кислорода в баллонах.
Также мы писали о том, как 31 июля произошел взрыв на шахте "Покровское" в Донецкой области. Погибли шестеро горняков.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В четверг, 25 ноября, в Киеве произошел взрыв в жилом доме.
В ночь на вторник, 23 ноября, в Болгарии на ходу загорелся автобус с людьми. Болгарские правоохранители назвали возможную причину инцидента, в котором погибли более 40 пассажиров автобуса
За даними місцевих ЗМІ, у вентиляційному штреку міг статися вибух. За іншою версію - загорівся вугільний пил. На момент аварії під землею працювали 285 шахтарів.
В среду, 17 ноября, в столице Афганистана Кабуле произошли два взрыва
Во вторник, 16 ноября, в Украине, в городе Днепр, загорелся дом престарелых