В Кузбассе на шахте погибли 11 горняков, судьба 40 неизвестна (видео) [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Число погибших горняков на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выросло до 11. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев.
В больницы доставили 43 пострадавших шахтеров, 4 из них госпитализированы в тяжелом состоянии.
По последним данным, в шахте на момент аварии находились 285 горняков, на поверхность подняли 239 человек. В шахте остаются 46 человек. Спасатели уже установили местонахождение оставшихся горняков, их спасение осложняется сильным задымлением.
По данным МЧС, задымление произошло на глубине 250 метров. Причиной ЧП на шахте стало возгорание угольной пыли. Дым по вентиляции распространился по всей шахте, но взрыва не последовало, повреждений нет.
Напомним, что 31 июля произошел взрыв на шахте "Покровское" в Донецкой области. Погибли шестеро горняков.
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Причиной задымления в шахте "Листвяжная" в городе Белове Кемеровской области стало возгорание угольной пыли. Взрыва не последовало, повреждений в шахте нет. Всего в шахте находились 285 человек, 236 рабочих уже эвакуировали, местоположение 49 человек не установлено
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