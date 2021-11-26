Всемирная организация здравоохранения оценила результаты вакцинации от коронавируса в Европе. Об этом сообщает SRF News.

По данным организации, благодаря вакцинам удалось спасти жизни почти полмиллиона человек.

Европейское бюро ВОЗ в Копенгагене (Дания) опубликовало отчет, согласно которому с начала кампании вакцинации было спасено 470 000 жизней в возрастной группе старше 60 лет примерно в 30 европейских странах.

Вакцины от коронавируса действительно защищает людей от смертности и тяжелых случаев заболеваемости.

Европейской ВОЗ Ханс Клюге сказал:

Они спасают жизни, предлагая высокий уровень защиты от тяжелых течений и смерти.

Он также отметил, что в странах, где уровень вакцинации низкий, смертей от коронавируса было больше.

В некоторых странах без вакцин сегодня число погибших было бы вдвое больше.

Читайте также, Дания на фоне роста числа случаев заболевания коронавирусом вводит бустерную прививку от COVID-19 всем старше 18 лет. Органы здравоохранения страны заявляют, что число случаев заболевания и госпитализаций растет быстрее, чем ожидалось.

Кроме того, Нидерланды начали перевозку пациентов с коронавирусом в Германию. Это делается с елью ослабить давление на медучреждения. Больницы всеми силами пытаются справиться со всплеском случаев заболевания коронавирусом.

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