Вакцинация спасла жизни почти полмиллиона человек в Европе - ВОЗ [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения оценила результаты вакцинации от коронавируса в Европе. Об этом сообщает SRF News.
По данным организации, благодаря вакцинам удалось спасти жизни почти полмиллиона человек.
Европейское бюро ВОЗ в Копенгагене (Дания) опубликовало отчет, согласно которому с начала кампании вакцинации было спасено 470 000 жизней в возрастной группе старше 60 лет примерно в 30 европейских странах.
Вакцины от коронавируса действительно защищает людей от смертности и тяжелых случаев заболеваемости.
Европейской ВОЗ Ханс Клюге сказал:
Они спасают жизни, предлагая высокий уровень защиты от тяжелых течений и смерти.
Он также отметил, что в странах, где уровень вакцинации низкий, смертей от коронавируса было больше.
В некоторых странах без вакцин сегодня число погибших было бы вдвое больше.
Читайте также, Дания на фоне роста числа случаев заболевания коронавирусом вводит бустерную прививку от COVID-19 всем старше 18 лет. Органы здравоохранения страны заявляют, что число случаев заболевания и госпитализаций растет быстрее, чем ожидалось.
Кроме того, Нидерланды начали перевозку пациентов с коронавирусом в Германию. Это делается с елью ослабить давление на медучреждения. Больницы всеми силами пытаются справиться со всплеском случаев заболевания коронавирусом.
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