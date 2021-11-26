Карантин в Украине: "желтая" зона увеличилась вдвое [ Редактировать ]
По состоянию на пятницу, 26 ноября, в Украине вдвое увеличилась "желтая" зона карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
С сегодняшнего дня там теперь Черновицкая и Тернопольская области.
"Красная" зона:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ривненская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.,
- Волынская
- Черкасская,
- Винницкая.
"Оранжевая" зона:
- Полтавская,
- Харьковская.
"Желтая" зона:
- Тернопольская,
- Кировоградская,
- Закарпатская,
- Черновицкая.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 26 ноября зафиксировано 15 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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