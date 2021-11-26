По состоянию на пятницу, 26 ноября, в Украине вдвое увеличилась "желтая" зона карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

С сегодняшнего дня там теперь Черновицкая и Тернопольская области.

"Красная" зона:

Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ривненская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.,

Волынская

Черкасская,

Винницкая.

"Оранжевая" зона:

Полтавская,

Харьковская.

"Желтая" зона:

Тернопольская,

Кировоградская,

Закарпатская,

Черновицкая.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 26 ноября зафиксировано 15 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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