Газоснабжающие компании Украины начали публиковать месячные тарифы на газ для населения в декабре.Об этом свидетельствуют данные на сайтах компаний.

Однако большинство поставщиков отказались от месячных планов, оставив только годовое предложение, которое действует до 30 апреля 2022 года.

Месячные цены, которые компании предлагают на декабрь, достигают 40 гривен за кубометр.

"ТАС Энергия страны" предлагает газ по 38,35 гривен (в ноябре - 38,35 гривен, в октябре - 30,06 гривен, в сентябре 20,96 гривен за кубометр).

"Светлогаз" установила на декабрь тариф на уровне 34,99 гривен (в ноябре - 38,10 гривен за кубометр).

"Галнафтогаз" сохранил месячный тариф на декабрь на уровне 7,99 гривен за кубометр.

Вместе с тем, большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. Это касается "Твой Газсбыта" и "Нафтогаза Украины".

Годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее. Базовые годовые фиксированные цены, как и ранее, будут колебаться от 7,80 до 13,50 гривен за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 9 гривен за кубометр. Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 гривен за кубометр.

Кроме того, ГК "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды" (ППН), предупредила, что льготная цена газа на уровне 7,96 гривен за кубометр для бытовых клиентов действует только до 30 ноября. С 1 декабря цены изменятся. Повышение коснется 500 тысяч домохозяйств, если они не заключат контракт с новым поставщиком.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев предлагает "Газпрому" скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх прописанных в контракте 40 млрд кубометров в год.

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