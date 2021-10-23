Транзит за полцены: Зеленский предложил Путину скидку на газ [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Украина предлагает "Газпрому" скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх прописанных в контракте 40 млрд кубометров в год. С таким предложением выступил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Bloomberg.
Украина предлагает эти дополнительные мощности всем потенциальным транзитным странам. Мы хотели бы видеть в качестве заказчиков европейские компании, но и у "Газпрома" есть дополнительные мощности. Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50%.
Зеленский рассказал, что сейчас с Берлином и Брюсселем идет обсуждение вопроса о транспортировке российского "голубого топлива".
Мы ожидаем, что они (ЕС - ред.) вскоре предпримут шаги в практических переговорах по этому вопросу, который, безусловно, важен для всей Европы. Украина со своей стороны гарантирует транзит, гарантирует особые антикризисные условия для транзита сверх оговоренных объемов. Позвольте мне прояснить ситуацию: я уверен, что если мы не сделаем этого прямо сейчас, Европа этой зимой понесет огромные убытки. Остановить кризис могут только быстрые скоординированные действия.
В "Газпроме" отказались комментировать заявление украинского лидера. 22 октября после заседания СНБО секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что Украина, кроме 40 млрд кубометров, который транспортируются в Европу по контракту с "Газпромом", готова дополнительно прокачать 55 млрд куб. м. В "Газпроме" отказались комментировать заявление украинского лидера.
Напомним, что в декабре 2019 года Украина и Россия договорились о продлении транзита российского газа в Европу на период с 2020 по 2024 год с возможностью продления соглашения еще на 10 лет.
Пятилетний контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно в 2021-2024 гг. В нем прописан принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.
Как сообщали "Подробности", в украинских хранилищах находится 19 млрд кубометров голубого топлива, которое успели закупить до повышения цен в Европе. Несмотря на то, что 10-15% из этих объемов принадлежит иностранным компаниям, газа должно хватить на отопительный сезон, уверен глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
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