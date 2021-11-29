В понедельник, 29 ноября, во всех областях Украины ожидают сильный дождь, а в западных - еще и небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от +1 до + 14. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Холодно будет на западе, а в восточных и южных областях будет сравнительно теплее. Температура воздуха составит:

на западе днем +2+8, а ночью +2+6,

на севере днем +8+10, а ночью +4+6,

на востоке днем +11+13, а ночью +5+8,

на юге днем +12+15, а ночью +7+10,

в центре днем +7+13, а ночью +4+7.

Во всех областях будет идти дождь. В частности, на востоке страны сильный ливень.

В Киеве также сильный дождь. Температура воздуха составит +7+9, а ночью +4+6.

Напомним, что синоптики дали прогноз погоды на декабрь.

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