Украину накроют проливные дожди [ Редактировать ]
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В понедельник, 29 ноября, во всех областях Украины ожидают сильный дождь, а в западных - еще и небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от +1 до + 14. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
Холодно будет на западе, а в восточных и южных областях будет сравнительно теплее. Температура воздуха составит:
- на западе днем +2+8, а ночью +2+6,
- на севере днем +8+10, а ночью +4+6,
- на востоке днем +11+13, а ночью +5+8,
- на юге днем +12+15, а ночью +7+10,
- в центре днем +7+13, а ночью +4+7.
Во всех областях будет идти дождь. В частности, на востоке страны сильный ливень.
В Киеве также сильный дождь. Температура воздуха составит +7+9, а ночью +4+6.
Напомним, что синоптики дали прогноз погоды на декабрь.
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