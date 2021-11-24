В декабре 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла. Это близко к климатической норме. Такой прогноз дает "Укргидрометцентр".

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в декабре средняя месячная температура воздуха составляет 1-5 градусов мороза, на Закарпатье и юге страны местами 0-2 градусов тепла, в Крыму до 6 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха - 24-32 градусов мороза, в восточных, северо-восточных и Черновицкой областях местами 33-35 градусов мороза, на Прикарпатье до 38 градусов мороза, на Закарпатье и юге страны местами 17-23 градусов мороза, на юге Крыма 10-19 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 10-18 градусов тепла, на Прикарпатье и юге страны до 20 градусов, на юге Крыма до 25 градусов.

Среднее месячное количество осадков составляет 30-66 мм, на Закарпатье, в Карпатах и горных районах Крыма 76-139 мм.

На большей части территории образуется снежный покров, лишь в южной части устанавливается не каждый год. В декабре отмечены сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед.

Напомним, по словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, средняя температура в первый месяц зимы будет превышать норму.

"Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем", - сказал синоптик.

Январь и февраль также будут теплыми, однако не всегда - на смену высокой, как для зимы, температуре придут морозы до -30 градусов.

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