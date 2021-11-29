Компании BioNTech и Pfizer заявили, что уже начали разработку новой вакцины от COVID-19, направленной на борьбу со штаммом коронавируса "Омикрон". Вакцина может быть сделана менее, чем за 100 дней.

"Мы понимаем обеспокоенность экспертов и немедленно начали изучение штамма "Омикрон", а также разработку адаптированной вакцины в рамках нашей стандартной процедуры для новых вариантов", - заявил представитель BioNTech.

При этом он добавил, что через две недели компания получит данные лабораторных тестов, которые подскажут необходима ли новая вакцина или можно будет адаптировать уже имеющуюся.

"Первые шаги по разработке потенциальной новой вакцины совпадают с исследованиями, необходимыми для того, чтобы оценить, потребуется ли новая прививка. Цель этого подхода, который был начат в прошлый четверг, состоит в том, чтобы быстро продвинуться вперед, если потребуется вакцина, специфичная для конкретного варианта. Мы ожидаем данные лабораторных тестов примерно через две недели. Эти данные дадут больше информации о том, может ли B.1.1.529 быть штаммом, который может потребовать корректировки нашей вакцины, если этот вариант распространится по всему миру", - заявил представитель компании.

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал обнаружение нового штамма коронавируса в Южной Африке.

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