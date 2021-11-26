"Пандемия не закончится, пока мир не вакцинируется" - Байден [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден прокомментировал обнаружение нового штамма коронавируса в Южной Африке. Он призвал мир как можно быстрее вакцинироваться от заболевания.
Об этом пишет пресс-служба Белого дома.
Байден обратился к гражданам США с призывом в ближайшее время завершить полный курс вакцинации и привиться бустером тем, у кого есть возможность.
"Это касается как детей, так и взрослых. Америка лидирует в мире по вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет и вакцинирует подростков уже много месяцев, но нам нужно больше американцев во всех возрастных группах, чтобы получить эту жизненно важную защиту", - заявил Байден.
Также президент США обратился и к мировому сообществу. По его словам пандемия коронавируса не завершится до тех пор, пока мир полностью не вакцинируется, а обнаружение нового штамма - подтверждает его слова.
"Наконец, для мирового сообщества: новости об этом новом варианте должны стать яснее, чем когда-либо, почему эта пандемия не закончится, пока мы не проведем глобальную вакцинацию", - заявил Байден.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Фармацевтическая компания Pfizer Inc подписала договор с правительством США на сумму 5,29 миллиарда долларов
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вызывающими обеспокоенность пять штаммов коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании оценила новый варианта коронавируса, впервые выявленного в Южной Африке и Ботсване, как вызывающий беспокойство
Львовский городской совет организовал пункт вакцинации для бездомных, чтобы они могли привиться от COVID-19
В частности, срок действия хотят сократить до 9 месяцев вместо 12