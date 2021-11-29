В понедельник, 29 ноября, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал условие завершения пандемии коронавируса. Об этом стало известно в ходе брифинга главы ВОЗ.

По его словам, это будет зависеть от вакцинации населения в мире.

Так, введение локдаунов является крайней мерой в чрезвычайных ситуациях, к которым в ВОЗ прибегать не желают.

Необходим комплексный пакет мер, чтобы достичь баланса между свободой, доступом к средствам существования и содействия безопасности и здоровью наиболее уязвимых групп населения. Прекращение этой пандемии зависит от вакцин и других средств.

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал обнаружение нового штамма коронавируса в Южной Африке.

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