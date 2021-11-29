От чего зависит завершение пандемии коронавируса: в ВОЗ дали ответ [ Редактировать ]
В понедельник, 29 ноября, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал условие завершения пандемии коронавируса. Об этом стало известно в ходе брифинга главы ВОЗ.
По его словам, это будет зависеть от вакцинации населения в мире.
Так, введение локдаунов является крайней мерой в чрезвычайных ситуациях, к которым в ВОЗ прибегать не желают.
Необходим комплексный пакет мер, чтобы достичь баланса между свободой, доступом к средствам существования и содействия безопасности и здоровью наиболее уязвимых групп населения. Прекращение этой пандемии зависит от вакцин и других средств.
Ранее президент США Джо Байден прокомментировал обнаружение нового штамма коронавируса в Южной Африке.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили риск распространения нового штамма коронавируса
В понедельник утром, 29 ноября, на правительственном совещании было принято решение ввести самоизоляцию
По состоянию на пятницу, 26 ноября, в Украине вдвое увеличилась "желтая" зона карантина
Всемирная организация здравоохранения оценила результаты вакцинации от коронавируса в Европе
По состоянию на среду, 24 ноября, в Украине сократилась "желтая" зона карантина