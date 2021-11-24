Президент США Джо Байден на 5 дней отправился в штат Массачусетс на мини-каникулы. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает NBC.

Глава Белого дома уже прибыл на фешенебельный курортный остров Нантакет. Его доставил президентский борт №1 - Air Force One.

25 ноября в США отмечают национальный праздник - День благодарения. На этот праздник многие американцы берут выходные или отгулы, чтобы провести время с семьей.

Читайте также Джо Байден отмечает день рождения: что мы знаем о новом президенте США

Семейство Байденов традиционно проводят на острове почти все Дни Благодарения начиная с 1970-х годов. В этом году они остановились у давнего друга семьи Дэвида Рубинштейна - соучредителя Carlyle Group.

Первая семья Америки покинет Нантакет в воскресенье, 28 ноября.

Ранее Байден был вынужден временно передать исполнение своих обязанностей вице-президенту Камале Харрис, так как проходил колоноскопию.

Напомним, что в субботу, 20 ноября, Джо Байдену исполнилось 79 лет. Перед днем рождения президент США лег на традиционное комплексное медобследование. Что у него нашли доктора - читайте в материале "Подробностей.