Байден ушел на каникулы: где отдыхает президент США [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
Президент США Джо Байден на 5 дней отправился в штат Массачусетс на мини-каникулы. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает NBC.
Глава Белого дома уже прибыл на фешенебельный курортный остров Нантакет. Его доставил президентский борт №1 - Air Force One.
25 ноября в США отмечают национальный праздник - День благодарения. На этот праздник многие американцы берут выходные или отгулы, чтобы провести время с семьей.
Семейство Байденов традиционно проводят на острове почти все Дни Благодарения начиная с 1970-х годов. В этом году они остановились у давнего друга семьи Дэвида Рубинштейна - соучредителя Carlyle Group.
Первая семья Америки покинет Нантакет в воскресенье, 28 ноября.
Ранее Байден был вынужден временно передать исполнение своих обязанностей вице-президенту Камале Харрис, так как проходил колоноскопию.
Напомним, что в субботу, 20 ноября, Джо Байдену исполнилось 79 лет. Перед днем рождения президент США лег на традиционное комплексное медобследование. Что у него нашли доктора - читайте в материале "Подробностей.
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