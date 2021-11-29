Компания Johnson & Johnson оценивает эффективность своей вакцины от COVID-19 против штамма "Омикрон". Также компания занимается разработкой вакцины, специфичной для этого варианта.

"Мы начали работу по проектированию и разработке новой вакцины против штамма "Омикрон" и, если потребуется, быстро включим ее в клинические исследования", - заявил Матай Маммен, глава глобального отдела исследований фармацевтического подразделения компании Johnson & Johnson.

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал обнаружение нового штамма коронавируса в Южной Африке.

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