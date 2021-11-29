Правоохранители открыли уголовное производство по факту подготовки государственного переворота в Украине. Сейчас ведется расследование дела. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В деле по подготовке государственного переворота фигурируют отдельные граждане Украины и России. Однако в СБУ не раскрывают количество и личности подозреваемых.

"Производство открыто по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Украины - по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти. Главное следственное управление СБ Украины ведет досудебное расследование", - заявили в службе.

Как отметили в СБУ, другая информация о ходе расследования будет сообщена позже.

Ранее в Кремле прокомментировали подготовку госпереворота в Украине.