В Украине готовили госпереворот: СБУ начала расследование [ Редактировать ]
Правоохранители открыли уголовное производство по факту подготовки государственного переворота в Украине. Сейчас ведется расследование дела. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В деле по подготовке государственного переворота фигурируют отдельные граждане Украины и России. Однако в СБУ не раскрывают количество и личности подозреваемых.
"Производство открыто по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Украины - по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти. Главное следственное управление СБ Украины ведет досудебное расследование", - заявили в службе.
Как отметили в СБУ, другая информация о ходе расследования будет сообщена позже.
Ранее в Кремле прокомментировали подготовку госпереворота в Украине.
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