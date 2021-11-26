В Кремле прокомментировали подготовку госпереворота в Украине [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Россия никогда не вынашивала планов участвовать в "госперевороте в Украине", о подготовке которого заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
У России не было никаких планов принимать участие (в госперевороте - ред). Россия никогда не занимается вообще такими делами.
Ранее Зеленский на пресс-конференции заявил, что 1-2 декабря в стране должен произойти государственный переворот. По утверждению главы государства, в обсуждение переворота были включены "некоторые представители РФ и Украины". В частности, в этот план пытаются втянуть бизнесмена Рината Ахметова.
Напомним, что президент Зеленский в пятницу, 26 ноября, дает пресс-конференцию для журналистов избранных СМИ.
Ранее глава государства анонсировал контакт главы своей администрации Андрея Ермака с администрацией президента России относительно стабилизации ситуации на Донбассе.
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