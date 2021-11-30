В столице Афганистана Кабуле произошел взрыв возле школы. В результате детонации есть пострадавшие. Об этом сообщает телеканал Ariana News.

Происшествие случилось на проспекте Дар-уль-Аман. По предварительным данным, взорвалась заложенная у дороги мина.

Отмечается, что в результате взрыва пострадали по меньшей мере 5 человек, в том числе и представители террористической организации "Талибан". В настоящее время правоохранители занимаются поисками причастных к взрыву лиц.

Читайте также, в столице Афганистана Кабуле произошло 2 взрыва. В результате детонации есть погибший, Причиной взрыва в Дашти-Барче стал заминированный автомобиль, врезультате теракта погиб по меньшей мере один человек, еще 6 получили ранения различной тяжести.

Кроме того, в Афганистане произошел взрыв на территории мечети в результате которого есть погибшие. В результате теракта погибли по меньшей мере 2 человека, еще 17 получили ранения различной тяжести, очевидцы событий утверждают, что жертв может быть намного больше.

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