В Афганистане произошел взрыв на территории мечети в результате которого есть погибшие. Об этом сообщает новостное агентство TOLO news.

Взрыв произошел в пятницу в районе Спингхар провинции Нангархар. Страшное происшествие случилось во время дневной молитвы.

Отмечается, что в результате теракта погибли по меньшей мере 2 человека, еще 17 получили ранения различной тяжести. При этом очевидцы событий утверждают, что жертв может быть намного больше. В настоящее время ответственность за произошедшее не взяла на себя ни одна из группировок.

Читайте также, в Афганистане, в Кабуле, в результате двух взрывов погибли почти 200 афганцев. Теракт, который произошел 26 августа, стал самым смертоносным за 20-летнюю войну в стране, высокопоставленный источник в Минздраве Афганистана сообщил, что число погибших в терактах афганцев выросло почти до 200 человек.

Кроме того, в столице Афганистана городе Кабул на площади произошел взрыв припаркованного автомобиля. В результате теракта погибли мирные жители, взрывное устройство сдетонировало в 6 полицейском районе столицы, взрыв мгновенно унес жизни четырех человек.

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