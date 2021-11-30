Карпаты замело снегом и ударил мороз -12 (фото) [ Редактировать ]
В Карпатах значительно опустилась температура воздуха до -12 градусов мороза.
Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост, в горах началась метель.
На г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер юго-западной 8-10 м/с. Метель. Температура воздуха -12.
Кроме того, сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение в ряде областей, в том числе и в Ивано-Франковской.
Напомним, по словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, средняя температура в первый месяц зимы будет превышать норму.
"Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем", - сказал синоптик.
Январь и февраль также будут теплыми, однако не всегда - на смену высокой, как для зимы, температуре придут морозы до -30 градусов.
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