В среду, 1 декабря, в Киеве из-за утреннего снегопада образовались пробки на дорогах. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Движение транспорта затруднено:

на проспекте Победы,

бульваре Леси Украинки,

Воздухофлотском проспекте,

Голосеевском проспекте,

проспекте Валерия Лобановского,

улице Вячеслава Черновола,

улице Любомира Гузара,

улице Набережно-Крещатицкая,

улице Скляренко,

проспекте Степана Бандеры.

Пробки образовались на Северном и Дарницком мостах. Также на Харьковском шоссе, Броварском проспекте, проспекте Соборности, проспекте Визволителей.

Ограничение движения транспорта

Из-за массовых мероприятий возможно ограничение движения транспорта в столице на:

улице Крещатик;

улице Михайловской;

улице Шелковичной;

улице Лютеранской;

улице Круглоуниверситетской;

улице Архитектора Городецкого;

улице Заньковецкой;

улице Садовой;

улице Институтской;

улице Липской.

Ранее мы писали о том, что в Украину идет снежный шторм.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.