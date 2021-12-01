В Киеве выпал снег: город замер в пробках [ Редактировать ]
В среду, 1 декабря, в Киеве из-за утреннего снегопада образовались пробки на дорогах. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
Движение транспорта затруднено:
- на проспекте Победы,
- бульваре Леси Украинки,
- Воздухофлотском проспекте,
- Голосеевском проспекте,
- проспекте Валерия Лобановского,
- улице Вячеслава Черновола,
- улице Любомира Гузара,
- улице Набережно-Крещатицкая,
- улице Скляренко,
- проспекте Степана Бандеры.
Пробки образовались на Северном и Дарницком мостах. Также на Харьковском шоссе, Броварском проспекте, проспекте Соборности, проспекте Визволителей.
Ограничение движения транспорта
Из-за массовых мероприятий возможно ограничение движения транспорта в столице на:
- улице Крещатик;
- улице Михайловской;
- улице Шелковичной;
- улице Лютеранской;
- улице Круглоуниверситетской;
- улице Архитектора Городецкого;
- улице Заньковецкой;
- улице Садовой;
- улице Институтской;
- улице Липской.
Ранее мы писали о том, что в Украину идет снежный шторм.
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