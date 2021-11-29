Погода в Украине серьезно испортится в начале недели. Стоит ожидать сильные ливни, грозы, снег и похолодание. Впрочем с середины недели синоптическая ситуация снова изменится в сторону потепления.

По прогнозу Наталки Диденко, 29 ноября в Украине ожидаются одновременно снег и грозы.

"Активный циклон по имени Benedikt организует сложную погоду в большинстве областей Украины", - сообщила синоптик.

На западе, частично в центре и не севере будет холоднее, поэтому в этих регионах дождь будет смешиваться со снегом.

А на востоке, юге и в центральных областях, прилегающих к восточной части будет теплее, до +10 +15 (на юге до +18 градусов), поэтому тут будут идти дожди, местами даже сильные, также вероятны грозы.

Ощутимое похолодание в Киев придет во вторник, 30-го ноября.

"29 ноября в восточной части, днем и в центральных областях значительные дожди, в Карпатском регионе значительный мокрый снег и дождь; ночью в южных и восточных, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - заявили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики также на картах показали, что 29-30 ноября в стране будет сильная непогода.

1 декабря также ожидается холодная погода, от -1 до +5 градусов, на юге +2+7. Снег вероятен в западных областях и на крайнем востоке.

2-3 декабря снова потеплеет, но ненадолго. Местами ожидается дождь и снег.

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Напомним, по словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, средняя температура в первый месяц зимы будет превышать норму.

"Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем", - сказал синоптик.

Январь и февраль также будут теплыми, однако не всегда - на смену высокой, как для зимы, температуре придут морозы до -30 градусов.

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