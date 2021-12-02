На гачок не натискав. Голлівудський актор Алек Болдуїн дав перше інтерв'ю після трагедії на знімальному майданчику стрічки "Іржа", де загинула українська операторка Галина Гатчинс.

Запевнив: того дня стріляв не він. Мовляв, ніколи б не направив на колег пістолета, тим більше не натиснув би на спусковий гачок. І додав: бойових патронів на місці фільмування бути не мало.

Резонансний інцидент стався 21 жовтня на ранчо у штаті Нью-Мексико. 63-річний Алек Болдуїн начебто випадково застрелив операторку з України - Галину Гатчинс. І поранив режисера.