Курс валют на 6 декабря [ Редактировать ]
На понедельник, 6 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс евро на уровне 30,82 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Это на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс евро на 6 декабря установлен на таком уровне: 30,8277 гривен за евро (-0,1161 грн). При этом курс евро на 3 декабря составляет 30,9438 гривен за евро.
Таким образом, официальный курс евро снизился после роста накануне.
Как сообщали "Подробности", cлухи о подготовке вторжения в Украину вызвали сильнейшую за полтора года распродажу на российском фондовом рынке. Ведущие индексы обвалились 22 ноября на 3,6-5,6% и откатились к уровням начала сентября. Курс доллара впервые за пять месяцев поднялся выше 75 руб./$.
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