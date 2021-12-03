На понедельник, 6 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс евро на уровне 30,82 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Это на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс евро на 6 декабря установлен на таком уровне: 30,8277 гривен за евро (-0,1161 грн). При этом курс евро на 3 декабря составляет 30,9438 гривен за евро.

Таким образом, официальный курс евро снизился после роста накануне.

Как сообщали "Подробности", cлухи о подготовке вторжения в Украину вызвали сильнейшую за полтора года распродажу на российском фондовом рынке. Ведущие индексы обвалились 22 ноября на 3,6-5,6% и откатились к уровням начала сентября. Курс доллара впервые за пять месяцев поднялся выше 75 руб./$.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.