В Кремле прокомментировали планы "вторжения" в Украину [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины. Об этом заявил во вторник, 23 февраля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Кто на кого нападет - Россия на Украину или Украина на Россию? Американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению, а мы утверждаем, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса, ЛНР и ДНР, это нюанс, который нужно правильно понимать и правильно трактовать. Неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов.
Ранее американское агентство Bloomberg опубликовало статью со ссылкой на высокопоставленные источники в американской разведке, согласно которым Россия якобы готовится к вторжению в Украину в начале 2022 года. В военной операции якобы может быть задействовано около 100 тыс. солдат.
К этому предупреждению очень серьезно отнеслись российские инвесторы. Слухи о "вторжении в Украину" вызвали сильнейшую за полтора года распродажу на российском фондовом рынке. Ведущие индексы обвалились 22 ноября на 3,6-5,6% и откатились к уровням начала сентября. Курс доллара впервые за пять месяцев поднялся выше 75 руб./$.
Напомним, что весной 2021 года США и НАТО обвинили Кремль в стягивании войск к границе с Украиной. По оценкам Пентагона, концентрация российских войск на границе стала максимальной с 2014 года.
В Киеве обвинили Москву в нагнетании обстановки в регионе и подготовке к наступлению. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг это и заявил, что Россия перемещает войска по своей территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".
В начале ноября влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Параллельно Москву посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. По данным CNN, президент США Джо Байден отправил его в Россию, чтобы предупредить Кремль от вторжения в Украину.
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