Курс доллара вырос до максимума с июля [ Редактировать ]
На среду, 1 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,22 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума с конца июля.
Национальный банк Украины (НБУ) на 2 декабря 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2296 гривен за 1 доллар (+0,0154 грн). При этом курс доллара на 1 декабря составляет: 27,2142 гривен за 1 доллар.
Как сообщали "Подробности", cлухи о подготовке вторжения в Украину вызвали сильнейшую за полтора года распродажу на российском фондовом рынке. Ведущие индексы обвалились 22 ноября на 3,6-5,6% и откатились к уровням начала сентября. Курс доллара впервые за пять месяцев поднялся выше 75 руб./$.
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