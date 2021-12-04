Киностудия Warner Bros. выпустила новый трейлер четвертой части научно-фантастического боевика "Матрица". Сиквел получил название "Воскрешение" (The Matrix Resurrections).

В минутном ролике под заголовком "Дежавю" создатели картины отправляют зрителей в путешествие по прошлому и будущему Матриц, накладывая кадры из предыдущих фильмов на новый. "Дежавю - это обычно сбой в Матрице", - произносит голос закадром и напоминает, что такое "случается, когда они что-то меняют".

В главных ролях по-прежнему Киану Ривз (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити). Режиссер - Лана Вачовски. Также в фильме снимаются Нил Патрик Харрис, Приянка Чопра, Кристина Риччи, Джада Пинкетт Смит и другие.

Сюжет "Матрицы-4" похож на первую часть: Нео встречает Тринити и внезапно осознает, что живет в компьютерной симуляции, на которую может влиять. Из старой "Матрицы" в новую перекочевали красная и синяя таблетки, "следуй за белым кроликом" и обновленная версия агентов Смитов.

Мировая премьера в кинотеатрах и на платформе HBO Max запланирована на 22 декабря этого года.

Первый фильм оригинальной "Матрицы" был выпущен в 1999 году, став новаторским как в плане съемок, так и спецэффектов. В последующие годы "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция" возвела исполнителя главного героя трилогии Киану Ривза в ранг одного из богатейших актеров Голливуда, а сама трилогия стала культовой. Все части "Матрицы" снимали сестры Вачовски.

Напомним, что Киану Ривз в одном из интервью рассказал, что никогда не станет отцом.