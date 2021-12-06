"Омикрон" в Украине: в МОЗ рассказали, есть ли вирус в стране [ Редактировать ]
Минздрав сообщил, что случаи штамма коронавируса "Омикрон" в Украине пока не зафиксировали. Министерство будет обновлять информацию.
Об этом сообщает "Правительственный портал".
Как отметили в Минздраве, сегодня штамм "Омикрон" в Украине не обнаружен.
Премьер-министр Денис Шмыгаль дал задание министру здравоохранения Виктору Ляшко ежедневно обновлять информацию относительно нового штамма.
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Кроме того, в Украине будут действовать новые правила карантина. Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.
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