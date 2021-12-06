Одна из создателей вакцины AstraZeneca Сара Гилберт считает, что пандемия коронавируса далека от завершения. А следующая может быть еще более смертоносной. По ее словам, следующая пандемия может быть более заразной.

"Это будет не последний раз, когда вирус угрожает нашей жизни и средствам к существованию. По правде говоря, следующая может быть хуже. Она может быть более заразной, или более смертельной, или и той, и другой", - сказал она.

Одна из создателей вакцины AstraZeneca считает, что нельзя терять научные достижения и знания, полученные в ходе исследований по борьбе с коронавирусом.

"Мы не можем допустить ситуации, когда мы прошли через все, через что прошли, а затем обнаруживаем, что огромные экономические потери, которые мы понесли, означают, что все еще нет финансирования для обеспечения готовности к пандемии", - сказала она.

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Кроме того, в Украине будут действовать новые правила карантина. Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.

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