В Украине рассмотрят выход 9 областей из "красной" зоны [ Редактировать ]
В Украине уменьшается количество случаев коронавируса. В связи с этим будет рассматриваться изменение карантинного зонирования областей страны.
Об этом сообщает Правительственный портал.
По данным Министерства здравоохранения, в ближайшее время Государственная комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос о выводе 9 регионов из "красной" в "желтую" зону эпидемической опасности.
Читайте также, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения.
Кроме того, в Украине будут действовать новые правила карантина. Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.
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