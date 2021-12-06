"Омикрон" может легче передаваться по воздуху - Sky News [ Редактировать ]
Британские ученые считают, что новый вариант COVID "Омикрон" может быть более заразен из-за распространения по воздуху. Также он, возможно, сможет преодолевать иммунитет, который дает вакцинация.
В протоколах последнего заседания Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) говорится, что новый штамм коронавируса может показать больше случаев передачи по воздуху. Однако там добавили, что предварительные исследования сделаны с низкой степенью достоверности.
По другим данным, вирус может в некоторой степени обходть иммунитет. Его геном содержит мутации, которые, как уже известно, связаны с "ускользанием" от иммунной системы.
"Однако еще слишком рано иметь надежные данные о серьезности заболевания, вызванного инфекцией "Омикрон", - заявила SAGE.
Читайте также, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения.
Кроме того, в Украине будут действовать новые правила карантина. Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В 2020 году в мире выросла смертность от малярии из-за сбоев в системе здравоохранения ряда стран вследствие борьбы с коронавирусом
В связи с этим будет рассматриваться изменение карантинного зонирования областей страны
Министерство будет обновлять информацию
В редакцию "Подробностей" обратилась 34-летняя Виктория Геворкян
Одна из создателей вакцины AstraZeneca Сара Гилберт считает, что пандемия коронавируса далека от завершения