На 28-й день после болезни можно сделать прививку Источник: Министерство здравоохранения Украины

Переболевшие COVID-19 могут вакцинироваться на 28-й день после болезни. Об этом заявил завотделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Украины Александр Заика, передает пресс-служба ведомства.

Если вы переболели ковидом вам все равно нужно вакцинироваться. Не известно, сколько будет длиться иммунитет после перенесенной болезни. Нет случаев, когда вакцинация после болезни повредила человеку. Но есть исследование, что не вакцинированные люди, перенесшие ковид, имеют вдвое больший риск заболеть, чем вакцинированные.

В Минздраве призвали вакцинироваться от COVID-19 на 28-й день после перенесенной болезни. Если вы получили первую дозу вакцины и заболели коронавирусом, следует подождать 28 дней и получить вторую прививку.

Напомним, что ранее в Минздраве объяснили, как прививаться разными вакцинами.